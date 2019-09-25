НАТО считает нереальным предложение Путина о моратории на РСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от российских властей с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщила ТАСС представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. По ее словам, генсек считает предложение нереальным.

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (9М729) в нарушение Договора о РСМД. До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением»,— сказала госпожа Лунгеску.

По ее словам, Россия несет единоличную ответственность за распад Договора о РСМД. Она добавила, что НАТО не будет применять зеркальные меры, поскольку не намерено развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

Как ранее писал “Ъ”, президент России Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Письмо, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам источника “Ъ” в МИДе одной из стран Североатлантического альянса, организация посчитала предложение нонсенсом, поскольку уверена, что Россия уже развернула такие вооружения на своей европейской части.

Подробнее о послании российского лидера — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».