Из свежей почты

Кристина Смирнова, 10 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 160 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «КомиГор» соберут 39 тыс. руб.

Кристина родилась бездыханной, месяц провела в реанимации. Потом ее выхаживали в детской больнице, поставили кучу диагнозов. Дочка отставала в развитии: голову начала держать в восемь месяцев, пошла – на цыпочках, с поддержкой — после двух лет. В 2016 году ей провели операцию на ногах. Но проблем еще очень много: Кристина не ходит сама, плохо понимает речь и не говорит. Помогите нам попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), на него вся надежда! Дарья Смирнова, Республика Коми

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо снизить патологический тонус мышц, научить девочку двигаться и держать равновесие, развить ее мелкую моторику и речь».

Аня Мартынова, 13 лет, рубцовая деформация губы и носа, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 165 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 35 тыс. руб.

Из-за расщелины губы и нёба новорожденная дочка не могла есть — молоко у нее вытекало через нос. Мы обратились в московскую больницу, начали лечиться. Всего Ане сделали уже четыре операции: закрыли расщелины, провели пластику альвеолярного отростка. Потом занялись зубами: из-за недоразвития челюстей росли они криво и скученно. Дочка с трудом жевала и невнятно говорила. Благодаря Русфонду Ане начали логопедическое и ортодонтическое лечение. Верхний зубной ряд выпрямился, прикус улучшился. Но ортодонтическое лечение еще не закончено — надо вытягивать верхнюю челюсть. Помогите его оплатить! Тамара Мартынова, Тамбовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Аня проходит ортодонтическое лечение с помощью несъемной техники. Сейчас требуется удлинить зубные ряды и нормализовать их положение, расширить верхнюю челюсть».

Игнат Ганичев, 6 лет, врожденная правосторонняя косолапость, рецидив, требуется лечение. 119 440 руб.

Внимание! Цена лечения 153 440 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 34 тыс. руб.

Игнат, наш третий ребенок, родился с искривленной правой ножкой. Я сразу стала искать врачей, обратилась к доктору Илье Громову, он провел Игнату лечение по методу Понсети. Оно помогло: стопа выпрямилась, сын вовремя встал на ножки, пошел. А в этом году Игнат сильно вырос, и нога опять начала искривляться. Доктор диагностировал рецидив косолапости и сказал, что без лечения не обойтись. Но оно платное, а мы не в состоянии собрать нужную сумму — доход у семьи небольшой. Анна Ганичева, Вологодская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Необходим курс гипсований и операция — перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. После лечения стопа выпрямится, мальчик ничем не будет отличаться от сверстников».

Вероника Осипова, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 266 500 руб.

Внимание! Цена операции 338 500 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 22 тыс. руб.

У дочки порок сердца — открытый артериальный проток. До пяти лет она чувствовала себя нормально, ни на что не жаловалась. А сейчас, после того как пошла в школу и нагрузки увеличились, стала быстро уставать. Последнее обследование показало, что сердце работает с перегрузкой. Нужна срочная операция. Если не наладить нормальное кровообращение, начнутся тяжелые осложнения. Проток еще можно закрыть эндоваскулярно, без вскрытия грудной клетки. Но проблема в том, что мне не справиться с оплатой операции. Бывший муж детьми не интересуется. Татьяна Осипова, Республика Марий Эл

Заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения Детской республиканской клинической больницы Айдар Хамидуллин (Казань): «Чтобы избежать осложнений, необходимо срочно провести операцию — закрыть проток окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится».

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