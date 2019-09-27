СМИ: осведомитель о разговоре Трампа и Зеленского работает в ЦРУ

Пожаловавший на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским работает в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), сообщают источники газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Они утверждают, что информатор изначально работал в ЦРУ, затем был направлен в Белый дом, а позже вновь вернулся в разведуправление.

По данным NYT, поданная осведомителем жалоба свидетельствует, что он — аналитик по образованию, который «разбирается в украинской политике и в некоторой степени понимает законы». Адвокаты информатора отказались подтверждать, что он был сотрудником ЦРУ. По их словам, обнародование любой информации о нем может нанести ему вред. Как уточнили источники газеты, господин Трамп заявил представителям миссии США при ООН, что хочет узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре.

Напомним, демократы потребовали импичмента Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с господином Зеленским. Они посчитали, что президент США пытался оказать давление на собеседника, чтобы возобновить на Украине расследование дела против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины, и выяснилось, что они действительно обсуждали это дело. Демократы считают, что этого достаточно для импичмента, однако Минюст США никаких нарушений не нашел.

Подробнее — в материале “Ъ” «Импичменту предшествовал информатор».