Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертый ГУЛАГ»

Мэрия Москвы не согласовала проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ» в память жертв политических репрессий и солидарности с политзаключенными. Митинг планировалось провести 6 октября.

«Мэрия Москвы незаконно, под надуманным предлогом, отказала нам в согласовании демонстрации»,— написал в Facebook председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Поводом для отказа стало отсутствие в заявке форм и методов охраны порядка на мероприятии.

По словам господина Нечаева, заявка была составлена корректно и полностью, а главной причиной отказа стало нежелание организаторов убрать из заявки упоминание о «нынешних политических репрессиях».

После летних акций протеста в Москве за честные выборы и против политических репрессий семь человек были приговорены к разным срокам лишения свободы за участие в несанкционированных митингах. Еще двое находятся под арестами — Егор Жуков дома, Самариддин Раджабов в СИЗО. Сегодня рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года за вывих плеча росгвардейца, было перенесено на 30 сентября.

О продлении ареста фигурантам «московского дела» — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».