Павел Анатольевич Ливинский

Родился в 1980 году в Челябинске. В 2001 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «экономика», в 2003 году там же получил степень магистра по направлению «менеджмент».

Начинал карьеру в Московской городской электросетевой компании (в 2008 году вошла в состав Московской объединенной электросетевой компании, сейчас принадлежит «Россетям»), где в 2006–2011 годах работал заместителем гендиректора по развитию и реализации услуг, затем заместителем гендиректора по работе с клиентами и техприсоединению. С 2011 года возглавил Объединенную энергетическую компанию (объединяет энергоактивы Москвы). После 2013 года перешел на работу в правительство Москвы на позицию руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства, затем руководителя департамента ЖКХ. Возглавил «Россети» в сентябре 2017 года. С июня 2018 года входит в советы директоров «Россетей» и Федеральной сетевой компании.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет благодарности мэра Москвы. Отец пятерых детей.