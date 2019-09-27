Нововоронежской АЭС 55 лет

27 сентября, пятница
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Уважаемый Владимир Петрович!
Уважаемый коллектив Нововоронежской атомной станции, дорогие ветераны отрасли и первостроители! Поздравляем с 55-летним юбилеем первого энергоблока, с Днем атомной промышленности и с профессиональными достижениями этого года, самое грандиозное из которых – это пуск седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС
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Евгений Полуденцев:
Дорогие коллеги, позвольте поздравить с 55-летним юбилеем руководство и коллектив Нововоронежской атомной станции!
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|Алексей Быков:
Уважаемый Владимир Петрович! Позвольте поздравить Вас в Вашем лице весь коллектив с 55-летием НВАЭС!
За эти годы Нововоронежская АЭС стала лидером мировой атомной энергетики. Коллектив станции прокладывал дорогу мирному атому на воронежской земле. НВАЭС стала первой промышленной атомной электростанцией с реакторами ВВЭР…
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Уважаемые коллеги!
В юбилейный год для Нововоронежской АЭС и в связи с празднованием дня города Нововоронежа примите искренние поздравления от администрации и коллектива ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».
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