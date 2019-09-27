Алексей Быков

генеральный директор ООО «АтомСтройНаладка»

Уважаемый Владимир Петрович!

Позвольте поздравить Вас, в Вашем лице весь коллектив с 55-летием НВАЭС!

За эти годы Нововоронежская АЭС стала лидером мировой атомной энергетики. Коллектив станции прокладывал дорогу мирному атому на воронежской земле. НВАЭС стала первой промышленной атомной электростанцией с реакторами ВВЭР в Советском Союзе, надежной площадкой для апробации инновационных реакторов, которые стали прототипами серийных энергоблоков.

Славные традиции, заложенные нововоронежскими атомщиками на протяжении десятилетий, вы с честью продолжаете и сегодня. Одно из ключевых событий в атомной энергетике России за последнее время произошло тоже на Нововоронежской АЭС-2 – новый энергоблок №2 этой атомной станции подключен к сети и начал выдачу электричества в энергосистему страны.

Станция является образцом коллектива, в котором трудятся профессионалы своего дела, способные решать серьезные технические, экономические и организационные задачи.

Мы гордимся тем, что наше предприятие непосредственно связано с атомной станцией. В этом году мы выполнили большую и амбициозную для нас задачу по модернизации тепломеханического оборудования (ТМО) четверного энергоблока станции. Нововоронежская АЭС всегда остается для нас стратегическим партнером.

В день 55-летия НВАЭС хочется пожелать вам не останавливаться на достигнутом! Желаю дальнейшего развития, процветания, реализации амбициозных планов, а всем атомщикам станции – крепкого здоровья, благополучия и успехов!