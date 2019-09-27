Алексей Татаренко

от имени коллектива ООО «Нововоронежская АЭС-Авто»

В юбилейный год для Нововоронежской АЭС и в связи с празднованием дня города Нововоронежа примите искренние поздравления от администрации и коллектива ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».

Нововоронежская АЭС – это, безусловно, крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области, обеспечивает теплом непосредственно наш город и снабжает электроэнергией ближайшие регионы.

Пуск Нововоронежской АЭС с реакторами типа ВВЭР - это прорыв в атомной энергетике в масштабе не только страны, но и за её пределами. С работой атомной станции всегда была связана жизнь поселка, а затем и города Нововоронежа. Развивалась инфраструктура, город превратился в благоустроенный, уютный, комфортный современный Нововоронеж. Благодаря Нововоронежской АЭС и АО «Концерн “Росэнергоатом”» мы имеем такую комфортную жизнь и работу в нашем городе, в котором проживают работники Нововоронежской АЭС, а также работники других предприятий, имеющие технологическую связь с НВ АЭС.

Транспортную функцию на Нововоронежской АЭС всегда выполняло автотранспортное хозяйство, впоследствии – ООО «Нововоронежская АЭС-Авто». Сейчас это не только оказание пассажирских, грузовых перевозок; предоставление спецтехники; перевозка радиоактивных и опасных отходов; но и услуги общественного, лечебно-профилактического и диетического питания; дезактивация помещений, спецодежды и СИЗ; уборка помещений и другие услуги, связанные с функционированием атомной станции. Наш коллектив неоднократно доказывал способность решать самые сложные задачи, которые возникали в работе по обеспечению эксплуатации АЭС. Мы работаем вместе, занимаемся общим делом, и это для нас больше, чем просто обязанность!

В этот праздник коллектив ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» желает всей команде Нововоронежской АЭС новых больших успехов в развитии важнейшей отрасли страны. Ваш опыт, профессионализм служат созданию огромного потенциала, который позволяет уверенно двигаться вперед.

Также позвольте пожелать всем жителям города Нововоронежа крепкого здоровья, благополучия в семьях, оптимизма, счастья, уюта и добра.

Мы любим свой город!