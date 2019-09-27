Евгений Полуденцев

директор «Нововоронежатомэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт»

Дорогие коллеги,

позвольте поздравить с 55-летним юбилеем руководство и коллектив Нововоронежской атомной станции!

Мы безмерно дорожим сложившимися доверительными личными и деловыми отношениями между сотрудниками Нововоронежской АЭС и «Нововоронежатомэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт». Результат нашего общего труда — качественное и своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования атомной станции, которые стали залогом надежной и безопасной работы одного из крупнейших предприятий Черноземья! С вами, дорогие коллеги, нам всегда удается доброжелательно и эффективно решать любые возникающие рабочие вопросы.

От всего сердца желаем атомной станции успехов в развитии и масштабировании ее проектов, скорейшего достижения всех намеченных целей! А всем сотрудникам АЭС желаем крепкого здоровья, вдохновения в работе и отдыхе, благополучия в семьях и прекрасного праздничного настроения!