Николай Нетяга глава города

Владимир Лещенко глава администрации

Уважаемый Владимир Петрович!

Уважаемый коллектив Нововоронежской атомной станции, дорогие ветераны отрасли и первостроители!

Поздравляем с 55-летним юбилеем первого энергоблока, с Днем атомной промышленности и с профессиональными достижениями этого года, самое грандиозное из которых – это пуск седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС.

Источник развития для страны, источник жизни для города – так можно сказать о Нововоронежской атомной станции в одном предложении. Как и город, Нововоронежская АЭС была построена в чистом поле по новейшим для тех лет технологиям, обоснованным больше в теории, чем на практике. В итоге в 1964 году, помимо атомной электростанции и нового населенного пункта, в стране появился и окреп молодой, опытный и ответственный коллектив строителей, наладчиков, рабочих и инженеров, испытавших себя и свои знания на прочность и вознагражденных заслуженной и доблестной трудовой победой. Люди, которые знают и умеют, – это всегда точка роста, именно так первые нововоронежцы качественно повлияли на развитие атомной промышленности.

Современные трудовые династии нововоронежских атомщиков, их безупречная профессиональная репутация, значимые, в том числе международные, проекты свидетельствуют о том, что поднятая 55 лет назад планка по-прежнему высока и делает вас в своем деле первыми среди равных.

Город Нововоронеж вырос под стать градообразующему предприятию и при его заботливой опеке. Гости неизменно отмечают красоту и уют нашего города, его удобство для жизни, его наполненность всеми возможными объектами культуры и спорта и стремление к тому, чтобы у нововоронежских детей было самое счастливое детство, а у нововоронежцев – самая спокойная жизнь. Мы - одна семья, где радости и переживания общие, и атомная станция в нашей семье - это очень авторитетный и надежный, вызывающий восхищение и гордость, самый важный и близкий родственник.

Желаем атомщикам новых профессиональных достижений, мира и благополучия.