Вячеславу Лебедеву дали еще шесть лет Глава Верховного суда РФ переназначен на новый срок

Совет федерации сегодня утвердил председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в этой должности на новый срок, который по закону составляет шесть лет. Назначение состоялось за полгода до истечения полномочий господина Лебедева на его посту и прошло на фоне реформы судопроизводства, связанной с началом работы новых «надрегиональных» апелляционных и кассационных судов.

Назначение Вячеслава Лебедева было вполне ожидаемым. Как ранее сообщал “Ъ”, на днях Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала его кандидатуру. В Совете федерации также абсолютное большинство выступило за ее утверждение: против проголосовали только двое сенаторов.

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Выступая перед членами Совета Федерации, Вячеслав Лебедев, в частности, рассказал, что число заключенных в России с 1999 года благодаря гуманизации уголовного законодательства сократилось вдвое. «В результате системной работы, гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилось с 1 млн 60 тыс. на 1 января 1999 года до 537 тыс. на 1 сентября текущего года»,— сказал он.

Кроме того, глава Верховного суда опроверг утверждения, что российская судебная система работает с обвинительным уклоном.

«Говорят, что мало оправдательных приговоров, всего 1%. Да, это так. Эта цифра соответствует действительности. Но отвечает ли она тем выводам, которые у нас в обществе пытаются сформировать, что это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном? — заявил господин Лебедев.— Дело в том, что судами прекращено из поступивших уголовных дел 22%, в отношении 193 тыс. лиц».

Срок полномочий у господина Лебедева истекал в мае 2020 года, но конкурс на должность председателя ВС был объявлен заранее — чтобы дать ему возможность открыть новые кассационные и апелляционные суды, которые начнут работать с 1 октября.

Об этом журналистам на последнем заседании пленума ВС, посвященного запуску новых судебных инстанций, сообщил зампред ВС Виктор Момотов.

Вячеслав Лебедев находится на посту главы Верховного суда с июля 1989 года. В 1968 году он окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В должности судьи начал работу с 1970 года народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы. Работал в различных столичных райсудах, в 1986–1989 годах был председателем Мосгорсуда.

В тот период, когда господин Лебедев возглавлял Верховный суд, проводились реформы в системе судопроизводства. В частности, произошло объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Появление апелляционных и кассационных инстанций для судов общей юрисдикции, которым будут подведомственны сразу по несколько регионов, стали продолжением этого реформирования, поскольку такие же давно действуют в арбитражной системе.

Александр Александров