Принадлежащая Thomas Cook авиакомпания просит помощи у властей Германии

Condor Flugdienst запросила срочную финансовую помощь у правительства Германии, чтобы пережить зиму, после того как ее родительская компания Thomas Cook объявила о банкротстве. Как сообщается в пресс-релизе немецкой авиакомпании, правительства страны и земли Гессен уже одобрили выдачу перевозчику краткосрочного кредита на €380 млн. Теперь его выдачу должна одобрить Еврокомиссия.

«4,9 тыс. сотрудников, партнеры, поставщики и клиенты Condor благодарят правительство Германии и земли Гессен за это решение. Condor — здоровая и прибыльная компания, которая готовится отчитаться о рекордном по прибыльности годе. Но так как наши наличные средства, необходимые для того, чтобы пережить традиционно низкий зимний сезон, были израсходованы обанкротившейся родительской компанией, нам нужен этот краткосрочный кредит, чтобы пережить грядущий зимний сезон»,— приводятся в заявлении компании слова ее генерального директора Ральфа Теккентрупа.

О том, как ликвидация туроператора отразится на российском рынке, читайте в публикации “Ъ” «Cook замкнулся».

Кирилл Сарханянц