Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры. По словам авторов, многие из обвиняемых в беспорядках были их учениками и студентами, в частности, находящийся сейчас под стражей активист Алексей Миняйло, который окончил исторический факультет МГУ. На момент публикации под письмом подписался 31 человек.

В обращении говорится о том, что в истории России «много печальных и тяжелых страниц, в том числе и связанных с политическими преследованиями инакомыслящих» и профессиональное сообщество не может проигнорировать их повторение в настоящем. По словам авторов, до сих пор зачастую «историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны».

«Мы считаем, что "московское дело" продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано. Мы считаем, что Алексей Миняйло и другие обвиняемые невиновны. Мы выступаем против всякого политического давления на суд и использования судебной системы как инструмента политической борьбы. Мы выступаем против любых форм цензуры в средствах массовой информации, в академических исследованиях, в художественных произведениях. Мы требуем прекращения уголовного преследования обвиняемых и пересмотра уже вынесенных приговоров по так называемому московскому делу, а также другим политически мотивированным делам»,— говорится в письме.

Акции протеста начались в Москве летом в связи с отказом в регистрации независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Полиция проводила массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела. Некоторых из них уже осудили. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели, академики. Также 19 сентября прошла акция, в ходе которой российские артисты прочли тексты русских классиков в студии, напоминающей комнату одного из задержанных — студента Егора Жукова.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Классиков перечитали по Уголовному кодексу».