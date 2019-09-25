СМИ: в администрации Трампа пытались помешать его разговору с Зеленским

Некоторые представители администрации президента США пытались не допустить телефонного разговора и позже встречи между Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома. Они якобы предвидели, что в ходе разговора господин Трамп попытается получить компрометирующую информацию на ведущего демократического претендента на кресло главы Белого дома Джо Байдена. Встреча двух президентов состоится сегодня, 25 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям»,— передает газета слова одного из своих источников в администрации Дональда Трампа.

В официальном комментарии газете Белый дом отрицал эту информацию и заявил об отсутствии проблем по вопросам Украины на совещаниях Совета национальной безопасности (СНБ).

При этом источники The Washington Post утверждают, что последний разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вызвал серьезную озабоченность у членов СНБ. Кроме того, по информации издания, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома этим летом не сразу оповестило СНБ, Пентагон и Госдепартамент о решении заморозить помощь Украине, что также вызвало подозрения и споры. Как предположили источники издания в СНБ, господин Трамп «заблокировал помощь до тех пор, пока (Украина.— “Ъ”) не даст ему что-то по Байдену или Манафорту». Пол Манфаорт был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа летом 2016 года.

Напомним, июльский телефонный разговор двух президентов стал причиной скандала, разразившегося несколько дней назад, после того как ведущие американские СМИ обнародовали подробности общения. Сообщалось, что глава Белого дома призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который на протяжении последних месяцев в общении с украинскими официальными лицами пытался инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и претендента на кресло главы Белого дома Джо Байдена.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой деятельность своего оппонента господина Байдена. Американский президент также разрешил опубликовать стенограмму разговора. Публикация ожидается сегодня, 25 сентября. Вчера, 24 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

О чем говорили два президента в телефонном разговоре, читайте в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».

Каковы шансы демократов запустить процедуру импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».