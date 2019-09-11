В Совет Федерации внесут поправки

По итогам выборов 8 сентября произойдет обновление представителей регионов в верхней палате Федерального собрания. В минувшее воскресенье в 16 регионах прошли прямые выборы губернаторов, в одном регионе глава был утвержден голосованием парламента, а также были обновлены составы 13 региональных законодательных собраний. Утвержденный в ходе парламентского голосования глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уже отозвал сенатора Мусу Чилиева и назначил ему замену. Сенаторы других регионов также ждут замены или подтверждения полномочий. Среди новых членов Совета федерации будут замначальника управления президента по общественным проектам Константин Долгов и первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко приветствовала в понедельник предстоящее обновление верхней палаты российского парламента: «Я всегда говорю, что приток новых свежих людей, новой свежей крови — это всегда хорошо. Это всегда новые взгляды, новые мнения, новые подходы». По информации “Ъ”, ожидается, что от 16 регионов, где проходили выборы губернаторов, придут не менее пяти новых сенаторов.

Вероятнее всего, останутся на своих постах члены СФ, представляющие Башкирию, Астраханскую, Курганскую и Оренбургскую области и Республику Алтай. Замена может ожидать представителей Мурманской и Волгоградской областей, Калмыкии, Ставропольского края и Сахалина. Липецкую и Курскую области, где 8 сентября губернаторами были избраны врио Игорь Артамонов и Роман Старовойт, в СФ продолжат представлять бывшие губернаторы Олег Королев и Александр Михайлов. Оба были делегированы в верхнюю палату парламента спустя месяц после отставки. И господин Артамонов, и господин Старовойт включили предшественников в тройку кандидатов в СФ. Господин Королев сказал “Ъ”, что собирается продолжить карьеру сенатора и избранный губернатор уже сделал выбор в его пользу. По данным высокопоставленного собеседника “Ъ” в партии «Единая Россия», Роман Старовойт, выдвинутый на выборы этой партией, также оставит на посту в СФ своего предшественника.

Одним из самых молодых сенаторов может стать кандидат от Калмыкии продюсер промоутерской компании Fight Nights Global (основана в 2010 году при участии избранного главы Калмыкии Бату Хасикова) бывший участник КВН 37-летний Сангаджи Тарбаев.

Господин Хасиков подтвердил, что хотел бы видеть в СФ господина Тарбаева, на пресс-конференции после выборов. Сенатором от Ставропольского края станет первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

Избранный губернатором Мурманской области Андрей Чибис делегирует в СФ заместителя начальника управления президента по общественным проектам Константина Долгова, который должен будет оставить должность в администрации. Об этом господин Чибис сообщил на брифинге 9 сентября: «Учитывая, что для нас принципиальное значение имеет международная повестка, статус столицы Арктики, я буду предлагать в сенат Долгова Константина. Это работник МИДа с большим опытом работы». Отметим, что год назад Константин Долгов уже мог перейти на работу в СФ в качестве сенатора от Хакасии, но Виктор Зимин, выдвигавший кандидатуру Долгова, не был переизбран на пост главы республики.

По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента, господин Долгов «покинет текущее место работы со дня на день».

В управлении по общественным проектам господин Долгов с 2017 года отвечает, в частности, за взаимодействие с президентским Советом по правам человека и Общественной палатой, в его подчинении находятся два департамента. До этого он занимал ряд должностей в МИДе: был уполномоченным МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, работал в центральном аппарате МИДа и за рубежом, в частности был заместителем постпреда РФ при ООН. Ранее в числе претендентов на должность господина Долгова в администрации президента называли Алексея Жарича, который с 2017 года занимает должность начальника департамента информполитики УОП. Источник “Ъ” в АП сообщил, что на освободившуюся должность будет назначен «человек изнутри».

Значительно может измениться и состав представителей тех регионов, где прошли выборы в законодательные собрания. По сведениям “Ъ”, сенаторы, представляющие законодательную власть Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии и ряда других регионов будут переизбраны, тогда как замена представителей ожидается в Татарстане, Севастополе и Хабаровском крае. Сенатором от Севастополя станет спикер местного заксобрания Екатерина Алтабаева, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил ее кандидатуру на прошедшей в среду конференции севастопольского отделения партии. Источник “Ъ” в региональном отделении «Единой России» отметил, что госпожа Алтабаева «как никто другой подходит на эту позицию»: «Она давно сотрудничает с партией, а ее богатый опыт работы в парламенте позволит лоббировать интересы Севастополя на федеральном уровне». Новым сенатором от Волгоградской области может стать председатель прошлого созыва региональной думы Николай Семисотов.

Большинство текущих ротаций источники “Ъ”, близкие к администрации президента, называют плановыми: «Просто люди выполнили свои задачи на этом посту, впереди новые, на новых участках работы». Как в случае представителя от Волгоградской области.

Людмила Сергеева, Ангелина Галанина, Андрей Прах, Воронеж; Александра Ларинцева, Пятигорск; Сергей Петунин, Саратов