«Ростелеком» предложил возобновить тесты 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский призвал власти рассмотреть вопрос о возобновлении тестирования 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

«Обращаясь к уважаемым чиновникам, я просил бы вас еще раз внимательно рассмотреть наши заявки на проведение дальнейших пилотных тестов в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, чтобы мы не стояли на месте и вместе с Минобороны РФ и с другими ведомствами начали обсуждать подходы, как эту инфраструктуру создавать, какие задачи нужно решить»,— сказал господин Осеевский во время форума «Спектр-2019» в Сочи (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, во всем мире ориентируются именно на диапазон 3,4–3,8 ГГц. Другие диапазоны, которые сейчас обсуждаются в России, могут считаться запасными или дополнительными.

Глава «Ростелекома» назвал два пути совместного использования 5G как в интересах граждан, так и в целях силовых структур. «Первый — когда у специальных пользователей есть возможность в определенных ситуациях перехватывать управление и действовать в своих интересах. И второй подход — когда изначально создается подсистема управления сервисами для интересов обороны и безопасности»,— пояснил Михаил Осеевский.

«Ростелеком» считает, что тема 5G должна совместно обсуждаться гражданскими властями, Министерством цифрового развития и Минобороны. «Иначе у нас есть шанс отстать в создании платформы для развития экономики и во внедрении новых современных технологий управления вооруженными силами»,— заявил господин Осеевский.

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G. По информации источников «Ведомостей», президент Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения популярных частот.

Ранее “Ъ” писал о том, что в итоговую версию концепции развития в России связи 5G в качестве приоритетного все-таки попал диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи. Пока что частот в нем не хватает, но эту проблему Минкомсвязь предлагает решать отключением систем фиксированного беспроводного интернета WiMAX и выводом из крупных городов наземных станций спутниковой связи. С последним могут возникнуть проблемы, поскольку такую связь используют, в том числе, спецслужбы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».