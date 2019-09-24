Uber вновь отказали в полной лицензии на работу в Лондоне

Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказало сервису такси Uber в предоставлении полной лицензии на работу в городе. Компания получила лишь двухмесячное продление той лицензии, которая была предоставлена ей 15 месяцев назад и истекает 25 сентября.

В ближайшие два месяца TfL намерено собрать дополнительную информацию о работе Uber в Лондоне, чтобы рассмотреть возможность предоставления полной лицензии. При этом транспортное управление отметило, что в последний год Uber «улучшил культуру работы и методы управления», которые прежде не удовлетворяли TfL.

Это уже второй раз за последние два года, когда Uber получает отказ лондонских властей. В сентябре 2017 года, когда закончился срок действия первой лицензии Uber в Лондоне, управление транспорта Лондона заявило, что Uber «демонстрирует недостаток корпоративной ответственности, что может создать угрозу общественной безопасности». В числе возможных угроз TfL назвало подход компании к информированию о серьезных уголовных преступлениях, к получению медицинских сертификатов и использование ПО, позволяющего отслеживать действия пользователей и блокировать доступ властей к приложению. И после этого лицензия у сервиса была отозвана.

Компания опротестовала решение TfL в суде, а также внесла ряд изменений в свою работу. После этого в июне 2018 года Uber получил 15-месячную лицензию с испытательным сроком на условиях четкого соблюдения условий соглашения.

О том, как у Uber возникли проблемы в Лондоне, читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская