США могут подписать торговое соглашение с Японией в сентябре

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможное подписание торгового соглашения с Японией уже в сентябре 2019 года. «Возможно, мы подпишем его где-то в районе Генассамблеи ООН»,— цитирует президента пресс-служба Белого дома.

Господин Трамп подчеркнул, что по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ удалось достичь принципиальных договоренностей в сфере торговли. «Мы работали над сделкой с Японией долгое время. И мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов»,— добавил он.

Господин Абэ уточнил, что предметом договоренностей стали сельское хозяйство и индустриальный сектор. Поднимался ли на встрече вопрос взаимных пошлин, не сообщается. По словам представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, соглашение откроет рынки для продукции на сумму в $7 млрд, пишет USA Today.

Ранее политики рассчитывали заключить торговое соглашение в конце мая во время визита Дональда Трампа в Японию.

Как США вели торговую войну с Японией — в публикации “Ъ”.