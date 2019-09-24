США не рассматривают силовые действия против КНДР

Соединенные Штаты не рассматривают возможности проведения каких-либо силовых действий против Северной Кореи для того, чтобы добиться от нее денуклеаризации, сообщил президент страны Дональд Трамп. Он отметил, что встреча с лидером КНДР может произойти «в самое ближайшее время».

«У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Посмотрим, что произойдет… И если мы сможем (заключить сделку.— “Ъ”), то будет здорово. А если не сможем, то это тоже нормально»,— сказал президент США в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (цитата по AP).

Главы США и КНДР встречались уже дважды. Их второй саммит прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. В сентябре КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.

О возможной новой встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».