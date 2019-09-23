Клуб академиков потребовал пересмотреть дела фигурантов «московского дела»

Члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН — обратились к правительству России с заявлением, которым потребовали пересмотреть дела осужденных по «московскому делу», освободить задержанных и наказать инициаторов «репрессий». Российские ученые напомнили, что их профессия требует строгой системы доказательств и не допускает фальсификаций, таких же принципов они призвали придерживаться представителей правоохранительной системы. Под заявлением подписались 53 научных сотрудника.

«Мы считаем необходимым вновь обратиться ко всем ветвям власти с требованием обязать суды пересмотреть дела осужденных по т. н. "московскому делу" и другим по сути политическим поводам, не допуская фальсификации доказательств, освободить всех задержанных по этим делам и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этих репрессий, включая судей, выносящих заведомо неправосудные приговоры. Только это может обеспечить мирное развитие страны с уважением к достоинству и свободе ее граждан — необходимом условии такого развития»,— говорится в заявлении.

Массовые беспорядки начались в столице летом в связи с отказом в регистрации независимым кандидатам в Мосгордуму. Полицией проводились массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела, некоторые из них уже осуждены. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели. 19 сентября прошла акция, в ходе которой российские артисты прочли тексты русских классиков в студии, напоминающей комнату одного из задержанных — студента Егора Жукова.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Классиков перечитали по Уголовному кодексу».