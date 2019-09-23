СПЧ призвал отменить приговоры Устинову и Котову по «московскому делу»

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) полагают, что обвинительные приговоры, вынесенные фигурантам «московского дела» актеру Павлу Устинову и программисту Константину Котову, должны быть отменены. Совет направил прокурору Москвы Денису Попову письмо, в котором правозащитники призвали добиться отмены приговоров.

«СПЧ просит прокурора Москвы Дениса Попова обратить личное внимание на уголовные дела в отношении задержанных на митингах в Москве Константина Котова и Павла Устинова»,— сказано в заявлении Совета. По мнению членов СПЧ, Тверской районный суд в обоих случаях «по сути исключил состязательность в данном судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, полностью опровергающие позицию стороны обвинения».

Правозащитники приветствуют изменение меры пресечения господину Устинову с ареста на подписку о невыезде, но считают это недостаточным, поскольку «речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности». Приговор господину Котову в заявлении назван «противоречащим конституционному смыслу» ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и, по словам правозащитников, подлежит отмене.

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16 сентября актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции протеста 3 августа. Суд оставил без внимания видеозапись задержания господина Устинова, на которой видно, что он стоит рядом с метро и не выкрикивает никаких лозунгов. По мнению адвоката Павла Устинова, из нее «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа». Сам господин Устинов заявлял, что просто «стоял в стороне» с наушниками в руках, когда его «заломили». В последнем слове он попросил суд «о благоразумии».

Дело господина Устинова вызвало общественный резонанс. В его поддержку выступили российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели. Генеральная прокуратура подала ходатайство о смягчении наказания актеру. 20 сентября Московский городской суд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор, которое намечено на 26 сентября.

5 сентября этот же суд приговорил Константина Котова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях).

О развитии дела Павла Устинова читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».

Подробнее о приговору Константину Котову — в публикации “Ъ” «Спящую статью разбудили приговором».