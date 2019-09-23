WADA пока не знает, была ли подделка данных Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на данный момент не обладает информацией о том, что Россия осуществляла подделку данных Московской антидопинговой лаборатории или же какие-то манипуляции с ними, заявил агентству Reuters президент WADA Крейг Риди. Сегодня, 23 сентября, WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу.

«Мы пока не знаем, было ли это несанкционированным доступом, или манипуляциями, или чем-либо еще»,— сообщил господин Риди.

Глава WADA отметил, что в случае, если организация придет к выводу о несоблюдении РУСАДА кодекса WADA, а Россия этого не признает, итоговое решение примет Спортивный арбитражный суд (CAS). «Надо быть очень осторожными, надо точно выяснить, что произошло, и этим мы и занимаемся»,— добавил господин Риди.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «РУСАДА опять лишают статуса».