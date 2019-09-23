Роскомнадзор требует от развлекательного портала удалить изображение, оскорбляющее флаг России

Роскомнадзор направил развлекательному интернет-порталу arhivach.ng уведомление о внесении страницы в Единый реестр запрещенной информации, сообщается на сайте ведомства. Надзорная служба по запросу Генпрокуратуры требует от портала удалить изображение с оскорбительным описанием флага России.

По заявлению Роскомнадзора, изображение выражает «явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России». Меры принимаются на основании ст. 15.1-1 №149-ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите информации).

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что за 2019 год ведомство удалило в социальных сетях 58 материалов, оскорблявших символы госвласти. Решения о допущенных нарушениях принимает Генпрокуратура, напомнил господин Жаров.

Законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов вступили в силу с 29 марта. Публикация фейков наказывается штрафами: для граждан — до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Также законом о фейковых новостях предполагается внесудебная блокировка. По мнению главы Совета по правам человека Михаила Федотова, зачастую закон применяется неверно.

Подробности — в материале “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».