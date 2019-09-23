Роскомнадзор в 2019 году удалил более 50 оскорбляющих символы власти материалов

Роскомнадзор в 2019 году удалил в социальных сетях 58 материалов, оскорблявших символы госвласти, сообщил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» глава ведомства Александр Жаров. По его словам, еще четыре материала были заблокированы. Он уточнил, что СМИ подобных нарушений пока не допускали.

Как напомнил господин Жаров, решения о допущенных нарушениях принимает Генпрокуратура. «Все это касалось интернет-площадок, социальных сетей: "ВКонтакте", "Твиттер", "Инстаграм", "Фейсбук", YouTube и другие. В 58 случаях из 62 нам удалось добиться удаления всех этих материалов. Четыре материала были заблокированы»,— уточнил глава Роскомнадзора (цитата по «РИА Новости»).

С 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что данный закон часто применяется неверно.

Подробнее об инициативах — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».