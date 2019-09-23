Франция считает, что обмен заключенными поможет проведению «нормандского саммита»

Недавнее освобождение заключенных, состоявшееся между Россией и Украиной, должно помочь проведению так называемого нормандского саммита, считает глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. «Это дало бы новый импульс переговорам и позволило бы нам найти выход из конфликта»,— заявил он.

«У меня будет шанс поговорить об украинском кризисе с некоторыми моими партнерами»,— сказал господин Ле Дриан на пресс-конференции, имея в виду свое пребывание на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (цитата по «РИА Новости»).

В начале сентября завершился самый масштабный за все время российско-украинского конфликта обмен задержанными и осужденными между Москвой и Киевом. Несмотря на противоречивые сведения, уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Напомним, саммит «нормандской четверки», на котором должны были впервые встретиться российский и украинский президенты, а также обговорены планы урегулирования конфликта на востоке Украины, в ближайшее время не состоится.

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