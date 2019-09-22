Ученые решили ввести «индекс самогона» как показатель уровня реальных доходов граждан

Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России решили ввести «индекс производства самогона», сообщила «Российская газета». По мнению экспертов института, производство и потребление самодельного спиртного может являться одним из индикаторов экономического положения в стране.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на "черном" рынке»,— мотивировал введение индекса директор института Алексей Зубец.

По словам ученого, рост потребления самодельного или нелегального спиртного свидетельствует о снижении реальных доходов граждан, и наоборот. Согласно проведенному институтом исследованию, сейчас в городах с населением более 250 тыс. человек только 4,5% опрошенных известны примеры производства спиртных напитков в домашних условиях.

За последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, утверждают авторы опроса. Жители сельской местности в ходе исследования опрошены не были.

О том, как один из крупнейших в России производителей водки вышел на новую категорию, — в материале “Ъ” «“Пять озер” разбавили самогоном».

О том, какие факторы влияют на пристрастие людей к алкоголю, — в материале журнала “Огонек” «Пьет значит мерзнет?»