В Брянске сотрудника спецсвязи арестовали по обвинению в убийстве сослуживцев

Советский районный суд Брянска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца водителя-фельдъегеря спецсвязи, обвиняемого в убийстве и ограблении двух сослуживцев. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области.

31-летнему обвиняемому инкриминируется п. «а», п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбойным нападением), п. «б», п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога), п. «б» ч. 4 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия). Мужчина был задержан 20 сентября.

По данным следствия, водитель-фельдъегерь застрелил двух сослуживцев, завладев их служебным оружием в отделе спецсвязи в Брянске около 22 часов 19 сентября. После убийства сотрудник спецсвязи, согласно материалам уголовного дела, похитил из служебного помещения более 7 млн руб. «С целью скрыть следы преступления сотрудник спецсвязи забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела, после чего скрылся с места происшествия»,— сообщили в ведомстве.

По дороге домой, как считают следователи, обвиняемый выбросил вещи, в которых совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенные оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения. Следователи нашли украденные вещи, одежду обвиняемого и носитель с записями камер видеонаблюдения.

Александр Тихонов, Ярославль