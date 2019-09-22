Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи

Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец». По его словам, в информационное пространство России и мира регулярно вбрасываются фейковые новости о деятельности военного ведомства.

«Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями»,— сказал министр. Он отметил, что «Запад лезет в дела армии — лезут совершенно бесцеремонно и беспардонно». Министр назвал фейковые новости «психологическим давлением на военнослужащих». «То мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны. То у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны чего-то там сотворил»,— сказал господин Шойгу. Он добавил, что для борьбы с такими информационными атаками было воссоздано Главное военно-политическое управление (ГлавПУР).

Военно-политический орган управления в Красной армии появился после революции 1917 года. За последние 100 лет его название неоднократно менялось: в 1991 году оно звучало как Главное военно-политическое управление вооруженных сил СССР. После распада CCCР было создано Главное управление по работе с личным составом (ГУРЛС), в его задачи входило не столько политическое воспитание военных, сколько контроль за их морально-психологическим состоянием. Современный ГлавПУР был воссоздан летом 2018 года. Его создание была обосновано необходимостью усиления «военно-патриотического воспитания».

В августе замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что США обвиняют «неудобные» государства в хакерских атаках, чтобы легитимно проводить против них военные операции вплоть до применения ядерного оружия. По словам господина Храмова, американцы продвигают новую концепцию «выяви и пристыди» (name and shame): по ней группа стран в одностороннем порядке может признать государство виновным в кибератаке.

Напомним, в январе демократы США обвинили Россию в попытке взломать партийные серверы в ноябре 2018 года. В исковом заявлении говорится, что на «десятки адресов электронной почты DNC» пришли письма с зараженной гиперссылкой. Однако «нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной». Фигурантами по делу проходили 12 предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления РФ.

Подробнее – в материале “Ъ” «Демократическая партия США обновит позицию».