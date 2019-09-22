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СМИ: британская разведка считает, что Россия собирает компромат на принца Эндрю

Британская секретная разведывательная служба MI6 опасается, что Россия через компромат может попытаться связать принца Эндрю с делом американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, сообщает британская газета The Times. Руководство разведки считает, что Россия могла получить компрометирующий материал после скандала с господином Эпштейном.

MI6 беспокоят действия бывшего полицейского из Флориды, который был связан с расследованием в отношении бизнесмена, а затем переехал в Россию. Речь идет о Джоне Марке Дугане, бывшем заместителе в офисе шерифа округа Палм-Бич.

Джеффри Эпштейна задержали в июле после пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Ему грозил пожизненный срок. Господин Эпштейн признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. 10 августа стало известно о его смерти. В американских СМИ появилась информация, что его могли убить, но судмедэксперты после вскрытия тела подтвердили версию о самоубийстве.

В августе суд в США прекратил дело бизнесмена.

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