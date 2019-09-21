Правительство РФ одобрило прогноз социально-экономического развития страны на 2020 год

Правительство России одобрило прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год. Заседание, где было принято решение, прошло накануне.

«Принять к сведению доклад министра экономического развития РФ М.С.Орешкина по данному вопросу»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

В своем докладе господин Орешкин отметил, что в сегменте потребительского кредитования в России появились черты «социальной проблемы». По его словам, у 15% российских заемщиков уходит более 70% дохода на выплату долгов.

Ранее на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Максим Орешкинзаявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике из-за потребительских кредитов, темпы роста которых «абсолютно превышают темпы роста доходов населения». В ЦБ с этой позицией не согласны. Проводившие исследование аналитики Сбербанка также пришли к выводу, что рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан.

Об исследовании рынка потребкредитования читайте в публикации “Ъ” «"Пузыря" видимо не видимо».