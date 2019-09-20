Глава МИД Украины заявил о «деградации» санкций против России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью «Европейской правде», что санкционный механизм в отношении России начал распадаться. По его словам, санкции — это целостное понятие; если начинаются какие-то послабления, например, когда мировые лидеры начинают посещать Россию или выступает за присоединение страны к G7, происходит «деградация санкций».

«Решение ПАСЕ (о восстановлении полномочий России в организации.—“Ъ”), приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма»,— заявил господин Пристайко. Хотя Киев заверяют в очередном продлении санкций, идеологически санкционный механизм начинает «разваливаться», считает министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны сохранить санкции в отношении России. Он назвал их «налогом ради мира». По мнению украинского лидера, санкции нужно сохранять до того момента, пока не установится мир.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. После этого ограничительные меры неоднократно продлевались.12 сентября вступило в силу решение ЕС о продлении до 15 марта 2020 года санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Что нужно знать о санкциях против России — в материале “Ъ”.