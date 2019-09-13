Зеленский призвал западные страны сохранить санкции в отношении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны сохранить санкции в отношении России. Он назвал санкции «налогом ради мира».

«Иногда они (страны Запада.— “Ъ”) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей»,— сказал господин Зеленский во время международного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) (цитата по 112). Он добавил, что санкции — это жесткие налоги. «Если угодно — это налог ради мира. И пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены»,— заявил президент.

Накануне решение Евросоюза о продлении до 15 марта 2020 года санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины вступило в силу. Напомним, ЕС ввел санкции в отношении граждан и юридических лиц РФ в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Затем действие санкций неоднократно продлевалось.