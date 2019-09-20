Конвой с задержанными судами КНДР прибыл в Находку

Две рыболовные шхуны из КНДР, задержанные за браконьерство, приконвоированы в порт Находки. «Суда уже на рейде Находки»,— заявил «РИА Новости» представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю. Он добавил, что пока рыбаки будут находиться на судах.

17 сентября российские пограничники обнаружили в Японском море два судна и 11 мотоботов с браконьерами. При задержании граждане КНДР напали на пограничников, трое россиян были ранены, их состояние стабильное. Среди иностранцев также были пострадавшие, их число не уточнялось. По факту нападения возбудили уголовное дело, был задержан 161 гражданин Северной Кореи. После инцидента МИД России вызвал поверенного в делах КНДР.

О том, как Северная Корея и Россия периодически задерживают корабли с моряками, читайте в публикации “Ъ”.