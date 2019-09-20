Арабская коалиция уничтожила заминированную лодку хуситов в Красном море

Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущие войну в Йемене, перехватили и уничтожили заминированную лодку, спущенную на воду членами движения «Ансар Аллах» (хуситы). Как заявил представитель коалиции Турки аль-Малики, лодка была запущена из порта Ходейда на западе Йемена.

«Военно-морские силы коалиции засекли попытку террористов-хуситов, поддерживаемых Ираном, совершить акт агрессии и терроризма на юге Красного моря, использовав управляемую дистанционно заминированную лодку»,— сказал господин аль-Малики (цитата по Reuters). Он добавил, что лодка могла угрожать региональной и международной безопасности, а также безопасности морских транспортных путей и мировой торговли.

В ночь на 14 сентября объекты государственной нефтекомпании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Хуситы взяли на себя ответственность за происшедшее. 18 сентября «Ансар Аллах» заявило, что готово нанести удары и по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), вооруженные силы которых также принимают участие в конфликте в Йемене в рядах арабской коалиции.

Гражданская война в Йемене между хуситами и правительственными войсками, на чьей стороне в 2015 году выступила арабская коалиция, продолжается с 2014 года. «Ансар Аллах» контролирует около четверти территории страны, включая ее столицу — Сану. При этом противостоящие хуситам силы — Саудовская Аравия, ОАЭ и признанное международным сообществом правительство Йемена — имеют расхождения относительно видения будущего страны. В августе бойцы Южного переходного совета (ЮПС), выступающие за восстановление независимости существовавшего в 1967-1990 годах Южного Йемена и поддерживаемые ОАЭ, с боями заняли в Адене — временной столице страны — президентский дворец. Склонить ЮПС к переговорам удалось только после военного и дипломатического вмешательства в конфликт Саудовской Аравии, где проживает действующий президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади.

О борьбе Саудовской Аравии и ОАЭ за влияние на юге Йемена — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия и ОАЭ столкнулись в Адене».

О том, как Эр-Рияду удалось разрешить ситуацию в Адене, читайте в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».