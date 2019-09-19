Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову

Заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Павлу Устинову перенесено с 23 сентября на 26 сентября. Об этом “Ъ” в четверг вечером рассказал адвокат господина Устинова Дмитрий Чешков, сообщив, что «только что вернулся из СИЗО, где содержится Павел».

При этом рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Павлу Устинову на подписку о невыезде состоится, как и планировалось, в Мосгорсуде завтра. «Вместе с адвокатом Анатолием Кучереной мы разъяснили нашему подзащитному процессуальные моменты по завтрашнему заседанию,— сказал “Ъ” Дмитрий Чешков.— Мы не стали его обнадеживать насчет завтрашнего вероятного освобождения под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции, о чем сегодня ходатайствовала Генпрокуратура. Лично мое мнение — завтра Павел будет освобожден».

«Рассмотрение апелляции Мосгорсуд перенес на следующий четверг, на 10 часов утра»,— уточнил господин Чешков. Он подчеркнул, что перенос связан с «желанием суда соблюсти Уголовно-процессуальный кодекс». «Десятидневный срок на подачу апелляционной жалобы истекает как раз 26 сентября, поэтому назначение рассмотрения апелляции на 23 сентября противоречило УПК, и эта спешка (назначение рассмотрения апелляции на 23 сентября.— “Ъ”) была обусловлена желанием как можно скорее завершить дело. Теперь, видимо, вводные изменились, и суд намерен соблюдать законодательство»,— сказал господин Чешков.

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16 сентября Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа при задержании на акции протеста (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Во время судебного разбирательства прокурор просил назначить Павлу Устинову наказание в виде шести лет в колонии.

19 сентября стало известно, что теперь прокуратура намерена просить суд об изменении меры пресечения Павлу Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. По информации “Ъ”, адвокаты, если суд откажет в удовлетворении ходатайства, завтра попросят об изменении меры пресечения Павлу Устинову на освобождение под поручительство руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».

Мария Старикова