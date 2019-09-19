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«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 (Крыховяк, 16; Хеведес, 25 — автогол; Баринов, 37).

1 октября «Локомотив» проведет домашний матч с испанским «Атлетико» во втором туре. «Байер» сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом».

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Локомотив" выехал в лидеры».

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