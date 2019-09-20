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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 21–22 сентября

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19 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday», новый «Рэмбо», российско-китайский блокбастер «Тайна печати дракона» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Yesterday
Тайна печати дракона
Рэмбо: Последняя кровь
Между нами музыка
Зеровилль
Воскресенье
Щегол
Оно 2
Одесса
Королевские каникулы
Yesterday (2019)

Yesterday

Режиссер: Дэнни Бойл
В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс
Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный / Великобритания, Россия, Китай / 116 мин.
Слоган: «Мир забыл про The Beatles. Но только не Джек…»
В прокате: с 19 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов “Симпсонов”, но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель “Черной Гадюки” и “Мистера Бина”, а также таких стопроцентно британских ромкомов, как “Четыре свадьбы и одни похороны”, “Ноттинг-Хилл” и, конечно, “Реальная любовь”, где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя “Yesterday” снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Автор-восполнитель»

Тайна печати дракона (2019)

Тайна печати дракона

Режиссер: Олег Степченко
В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр, Чарльз Дэнс
Жанр: приключения / Россия, Китай / 121 мин.
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Многострадальный интернациональный блокбастер Олега Степченко, продолжение “Вия 3D”, самого кассового российского проекта 2014 года, только теперь с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Джейсоном Флемингом и Рутгером Хауэром, удивительными CGI и восточным акцентом в сюжете, необходимым для привлечения китайских сопродюсеров. Хочется верить, что актерский состав фильма обусловлен искренней тоской авторов по лихой эпохе видеосалонов, а не желанием заработать побольше денег в международном прокате».
Рэмбо: Последняя кровь (Rambo: Last Blood, 2019)

Рэмбо: Последняя кровь

Режиссер: Адриан Грюнберг
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль
Жанр: боевик, приключения / США / 89 мин.
Слоган: «Настоящий герой бьется до конца»
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Пятая — и, кажется, действительно последняя — часть приключений ветерана вьетнамской войны, 72-летнего Джона Рэмбо в исполнении 73-летнего Сильвестра Сталлоне. Теперь он живет на ранчо в Аризоне, тихо страдает от посттравматического синдрома и заботится о животных, пока дочь его подруги не пропадает по пути в Мексику. Отправившись на ее поиски, Рэмбо находит пару сотен плохих парней, которым в последний раз показывает свое искусство».
Между нами музыка (Song to Song, 2015)

Между нами музыка

Режиссер: Терренс Малик
В ролях: Руни Мара, Райан Гослинг, Майкл Фассбендер
Жанр: драма, мелодрама, музыкальный / США / 129 мин.
Слоган: «Любовь. Одержимость. Предательство»
В прокате: с 19 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «До российского проката добрался фильм “Между нами музыка” Терренса Малика, снятый в 2015-м и завершающий трилогию, начатую фильмами “К чуду” и “Рыцарь кубков”. 70-летний классик снова проповедует, только на этот раз в формате рок-концерта».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Рок-проповедь»

Зеровилль (Zeroville, 2019)

Зеровилль

Режиссер: Джеймс Франко
В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джек Уивер, Меган Фокс
Жанр: драма, комедия / США / 96 мин.
Слоган: «Секс, кино и панк-рок»
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «“Однажды в… Голливуде” по версии Джеймса Франко: студент факультета архитектуры в 1969 году приезжает в Лос-Анджелес, где его сначала принимают за члена “Семьи” Чарли Мэнсона, а после проводят галопом по съемочным площадкам и вечеринкам, где он знакомится с продюсерами и актрисами, а также осваивает профессию режиссера монтажа. Главную роль в экранизации романа Стива Эриксона сыграл, разумеется, сам Франко — кажется, это его собственные “Восемь с половиной”, которые постепенно превращаются в “Бразилию”».
Воскресенье (2019)

Воскресенье

Режиссер: Светлана Проскурина
В ролях: Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин, Александра Ребенок
Жанр: драма, криминал / Россия / 82 мин.
В прокате: с 19 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Фильм Светланы Проскуриной (“Случайный вальс”, “Перемирие”) из конкурсной программы ММКФ, задуманный как экранизация романа Льва Толстого, в котором от Толстого остались имя-отчество главного героя и нравственный пафос большого русского романа. Душевные метания князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова Проскурина заменяет протоколированием одного воскресного дня из жизни современного провинциального чиновника Дмитрия Ивановича Терехова (Алексей Вертков), в котором видит героя нашего времени».
Щегол (The Goldfinch, 2019)

Щегол

Режиссер: Джон Краули
В ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Николь Кидман, Люк Уилсон, Сара Полсон
Жанр: драма / США / 149 мин.
Слоган: «История украденной жизни»
В прокате: с 12 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер Джон Краули, удачно перенесший на экран роман Колма Тойбина “Бруклин” (2015), и сценарист Питер Строхан, приложивший руку к таким увечным экранизациям, как “Шпион, выйди вон!” (2011) и “Снеговик” (2017), почему-то сочли, что линейное повествование — это слишком просто и скучно. При этом, несмотря на хронометраж в два с половиной часа, многие сюжетные линии оказались скомканы, например, дружба Тео с краснодеревщиком Хоби, любовь к его приемной племяннице Пиппе, а также его мошенничества с продажей антиквариата. В книге это важные составляющие, здесь же они отходят на задний план».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Трудности киноперевода» и «Роман с фейком»

Оно 2 (It Chapter Two, Оно 2)

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Билл Скарсгорд
Жанр: хоррор / Канада, США / 169 мин.
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»

Одесса (2018)

Одесса

Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт
Жанр: драма / Россия / 130 мин.
В прокате: c 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Валерия Тодоровского, премьера которого состоялась на открытии “Кинотавра”, написан и снят по его детским воспоминаниям: в 1970-м, когда будущему режиссеру было восемь, он застал в Одессе эпидемию холеры. У Тодоровского получился свободный фильм о закрытом городе и несвободных людях, запертых в нем и оказавшихся предоставленными самим себе. В картине, о которой режиссер мечтал всю жизнь, играют его любимые артисты — от Ирины Розановой, снявшейся еще в дебютном “Катафалке” (1990), до Евгения Цыганова, главного героя “Оттепели” (2013)».
Королевские каникулы (Trouble, 2019)

Королевские каникулы

Режиссер: Кевин Джонсон
Жанр: анимационный, комедия, семейный / Канада, США, Каймановы острова / 87 мин.
Слоган: «Пропал Принц. Мог бы позвонить, но у него лапки»
В прокате: с 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсером истории об избалованном псе Принце стал Джон Х. Уильямс, работавший со всеми “Шреками”. Злые и жадные наследники богатой старушки после ее смерти вышвыривают на улицу ее любимую собаку — и только потом узнают, что, согласно воле покойной, наследство получит тот, кого Принц признает своим новым хозяином. Пока растерявший все привилегии пес учится любви и дружбе, негодяи пытаются его разыскать и строят козни, а в финале все получают по заслугам».

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