Автор-восполнитель

В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса. По мнению Юлии Шагельман, в фильме гораздо более заметна творческая ДНК сценариста, нежели режиссера.

Вчера… проблемы Джека Малика (Химеш Патель) вовсе не казались очень далекими. Полупрофессиональный музыкант из Суффолка вот уже десять лет поет песни собственного сочинения в пабах, где посетители обращают на них не больше внимания, чем на звон стаканов, живет с родителями и перебивается временными работами, например, на полставки в оптовом гипермаркете. В его талант не верит никто (даже он сам), кроме подруги детства / менеджера / главной фанатки и по совместительству школьной учительницы Элли (Лили Джеймс). Конечно, она влюблена в Джека примерно лет с двенадцати, но сам он осознает этот очевидный факт только на сорок восьмой минуте фильма, и то когда Элли скажет уже прямым текстом. Очередной «прорыв» — выступление на местном музыкальном фестивале Latitude — заканчивается уже привычным провалом, и Джек хочет все бросить, но Элли утверждает, что чудеса случаются: стал же Бенедикт Камбербэтч секс-символом!

Чудо действительно происходит, хоть и не такое удивительное, как с Камбербэтчем. Внезапно во всем мире отключается электричество, на 12 секунд Земля погружается во тьму, и как раз в этот момент Джек попадает под автобус. Ему удается отделаться двумя выбитыми зубами, но в мире после блэкаута не хватает кое-чего еще: кока-колы, сигарет, а также групп The Beatles и Oasis. По последним-то никто особо скучать не будет, но как жить без «Yesterday» или «When I’m 64»? И единственный человек, который про них помнит,— это Джек, который, по собственным словам, оказывается в «очень-очень-очень сложной ситуации».

Сложной с этической точки зрения, но не с технической — для человека, который умеет петь и играть на гитаре. Вскоре Джек уже исполняет песни «битлов» как свои и отчаянно пытается восстановить по памяти текст «Eleanor Rigby» (это ему так и не удастся). Поначалу «Let It Be» и «I Want to Hold Your Hand» не имеют особого успеха все в тех же пабах и на детских днях рождения, потом наконец находится человек со слухом — владелец крошечной звукозаписывающей студии Гэвин (Александр Арнольд). Джек записывает пять песен, получает приглашение на местный телеканал, там его замечает Эд Ширан (в не лишенной самоиронии роли самого себя), и вот уже наш герой стоит на сцене в России и кричит в микрофон «Back in USSR» к полному восторгу публики (российских зрителей отдельно порадуют декор клуба, где зависают музыканты после концерта, и поисковая система «Ярослав»). После успеха в Москве Джека берет в оборот ухватистая агентша из Лос-Анджелеса (Кейт Маккиннон) — не чета Элли с ее щенячьими глазами и платьицами в цветочек,— готовая выпустить в мир звезду, какой тот еще не видывал.

Идея о мире без The Beatles пришла в голову Джеку Барту, одному из сценаристов «Симпсонов», но подхватил ее и превратил в сценарий Ричард Кёртис, создатель «Черной Гадюки» и «Мистера Бина», а также таких стопроцентно британских ромкомов, как «Четыре свадьбы и одни похороны» (1993), «Ноттинг-Хилл» (1999) и, конечно, «Реальная любовь» (2003), где он впервые выступил еще и режиссером. И хотя «Yesterday» снимал автор совсем другого британского кино Дэнни Бойл, за исключением некоторых броских визуальных решений, и по форме, и особенно по духу это фильм Кёртиса со всеми привычными для него элементами.

Джек и Элли — типично кёртисовская парочка слегка нелепых, застенчивых, «таких несуразных, угловатых таких всех» героев, которые так симпатично запинаются, когда им надо объясниться в любви или принять предложение, от которого невозможно отказаться. У них имеется галерея очаровательно идиотичных друзей и родных, один из которых, гастрольный менеджер Роки (Джоэл Фрай) — практически калька с персонажа Риса Иванса в «Ноттинг-Хилле». Каждая трогательная ситуация здесь разрешается шуткой, пока не стала совсем уж сахариновой,— исключение составляет один эпизод, в котором сантименты все-таки одерживают неоправданную победу над иронией. Когда действие переносится из Суффолка в гламурный Лос-Анджелес, скромный ромком почти уступает место размашистой сатире на шоу-бизнес, но и в ней авторов больше интересуют личные переживания героев, чем проблемы с diversity в названии «Белый альбом». В финале же все возвращается на круги своя, и оказывается, что все, что нужно человеку для счастья,— это даже не обязательно любовь, а ob-la-di, ob-la-da — и так далее.