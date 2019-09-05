«Оно» того не стоило

В прокат выходит «Оно 2» Андреса Мускетти — вторая часть экранизации одного из известнейших романов Стивена Кинга. В этот раз авторам удалось пару раз действительно напугать Юлию Шагельман, но прямолинейная мораль картины ее все-таки не убедила.

Первая часть «Оно», производство которой заняло почти восемь лет, добралась до экранов в самый подходящий момент, вписавшись одновременно в два тренда. Во-первых, возрождающийся интерес к Кингу (понятно, что полностью он никогда не угасает, но случаются времена, когда «король ужаса» вновь оказывается на пике популярности, и примерно в 2017 году начался как раз такой период). Во-вторых, кино-, а также сериальная мода на 1980-е (именно в эту эпоху было перенесено действие фильма из 1950-х). Прибавьте к этому обаятельных, хоть и несколько деревянных юных актеров и действительно страшный образ адского клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард), который легко превращается хоть в интернет-мем, хоть в костюм на Хэллоуин,— и успех обеспечен. Голливудский дебют аргентинца Андреса Мускетти собрал в мировом прокате больше $700 млн при бюджете $35 млн, звезды выстроились в очередь, чтобы получить роль в продолжении, а градус предвкушения сиквела поднялся даже выше, чем у первого фильма, которого фанаты ждали символические 27 лет после предыдущей экранизации.

Мускетти и авторы сценария, которых в «Оно» вследствие сложного съемочного процесса было трое, а в «Оно 2» остался один (Гари Доберман), сразу разделили увесистый — более 1200 страниц в русском переводе — том Кинга, где действие происходит одновременно в двух временных пластах, на две отдельные части: «детскую» и «взрослую». Правда, сильно сократить басню все равно не получилось — хронометраж первого фильма был 135 минут, а второго и вовсе 169 минут, больше приставшие не хоррору, а какой-нибудь эпической саге.

Итак, после битвы ребят из Клуба неудачников с хтоническим злом, скрывающимся в канализации города Дерри, штат Мэн, прошло 27 лет. Шестеро Неудачников разъехались кто куда и почти забыли о том, что с ними произошло. Билл (Джеймс Макэвой) стал писателем и сценаристом, которого все, включая жену-актрису, режиссеров, экранизирующих его романы, и самого Стивена Кинга, появляющегося в эпизодической роли хозяина антикварной лавки, критикуют за неудачные концовки его книжек. Беверли (Джессика Честейн) создала модный бренд одежды вместе с мужем, который измывается над ней, как когда-то ее отец. Толстяк Бен (Джей Райан) похудел, превратился в настоящего красавца и успешного архитектора. Балабол Ричи (Билл Хейдер) стал не радиодиджеем, как у Кинга, а комиком-стендапером. Ипохондрик Эдди (Джеймс Рэнсон) тоже сменил профессию: в романе он владел прокатом лимузинов, а в фильме работает кризисным аналитиком, но все так же не расстается с ингалятором. У Стенли (Энди Бин), для которого события первой части пришлись аккурат накануне бар-мицвы, вроде бы тоже все неплохо: по крайней мере, мы успеем увидеть уютный дом и милую жену, прежде чем, ответив на телефонный звонок из прошлого, он пойдет в ванную и перережет себе вены.

Звонит Майк (Айзая Мустафа), единственный из компании, кто остался в родном городе и ничего не забыл. Он сообщает плохие новости: Пеннивайз вернулся, а значит, на улицах Дерри и под ними снова царит зло. Неудачники, хотят они того или нет, должны выполнить данную 27 лет назад клятву — вернуться и закончить начатое. Тем более что Майк все это время изучал деррийские архивы и верования местных индейцев шокопива и, кажется, нашел верный способ победить Пеннивайза, чем бы тот ни был на самом деле. Разумеется, как всегда у Кинга, жуткий клоун — это только символ внутренних фобий и комплексов, мучающих героев. И как раз им, повзрослевшим персонажам, предстоит заглянуть в уродливое лицо. Уродливое в самом прямом смысле — на отрисовку монстров здесь не пожалели ни времени, ни денег, ни компьютерной графики, разве что на фантазию поскупились: все сплошь огромные острые зубы, длинные мерзкие языки да разлагающаяся плоть. Более остроумно решены сцены с отсылками к другим экранизациям Кинга — например, «Кэрри» Де Пальмы (1976) и «Сиянию» Кубрика (1980) или к культовым ужастикам вроде карпентеровского «Нечто» (1982).

По структуре второе «Оно» устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой.

Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и «бу!»-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы — и тогда никакая потусторонне-инопланетно-подземная жуть вам будет не страшна. В самом финале, чтоб уж наверняка, все это еще раз проговаривается закадровым голосом безвременно самоубившегося Стенли. Вашими бы, как говорится, устами.