Власти Приморья 20 сентября передадут документы в Минсельхоз для компенсации ущерба

Администрация Приморского края 20 сентября передаст в Минсельхоз РФ документы для компенсации ущерба от паводка местным сельхозпроизводителям, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных властей. Накануне президент России Владимир Путин назвал работу чиновников по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке нерасторопной.

«Двадцатого сентября будут поданы документы в Минсельхоз», — сказал собеседник агентства.

Напомним, с 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. В Комсомольске-на-Амуре подтоплено 992 приусадебных участка и 454 подвала. В двух пунктах временного размещения остаются 42 человека. Сообщалось, что уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться. Гидрологи отмечают, что уровень реки будет падать медленно: вода может уходить вплоть до середины октября.

Подробнее о спорах в правительстве из-за компенсаций за наводнение — в публикации “Ъ”.