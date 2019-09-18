Минюст США подал на Сноудена в суд из-за нарушения условий о неразглашении

Министерство юстиции США подало иск в суд в отношении бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, опубликовавшего книгу «Личное дело», говорится в сообщении министерства. Книга, по данным Минюста, нарушает договор о неразглашении, который экс-сотрудник подписывал, работая в американских спецслужбах.

«Иск Соединенных Штатов не направлен на то, чтобы остановить или ограничить публикацию или распространения ”Личного дела”»,— говорится в сообщении. Также Минюст требует от господина Сноудена перечисления всех доходов от продажи книги властям США, поскольку он не предоставил свою книгу перед публикацией на проверку.

«Этот иск свидетельствует о том, что Министерство юстиции не терпит эти нарушения доверия общественности. Мы не позволим отдельным лицам обогатиться за счет Соединенных Штатов, не выполнив свои обязательства по рассмотрению перед публикацией»,— приводятся слова помощника генерального прокурора США Джоди Хант.

Иск был подан в суд восточного округа Вирджинии. Минюст отметил, что иск — самостоятельный и не привязан к предъявленным ему ранее обвинениям.

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Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок. На этой неделе господин Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции. Позже Минюст Франции выступил за предоставление ему убежища.

Подробнее о «Личном деле» — в материале “Ъ” «Сколь вербовочке не виться».