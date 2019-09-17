Саудовский король: Эр-Рияд справится с последствиями нападения на объекты Saudi Aramco

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд на заседании правительства королевства прокомментировал атаки беспилотников на нефтяные объекты. Он уверен, что страна способна справиться с последствиями этого нападения.

«Эти нападения направлены не только на жизненно важные объекты Саудовской Аравии, но и угрожают мировой экономике»,— цитирует саудовского короля газета Arab News. Также он пообещал, что Эр-Рияд продолжит защищать свою территорию.

Саудовский король призвал международное сообщество принять более жесткие меры для предотвращения подобных нападений. Совет министров Саудовской Аравии заявил, что такие атаки угрожают международному миру и безопасности.

В ночь на 14 сентября объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за происшедшее взяли на себя йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы). Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками стоит Иран. В Эр-Рияде, ознакомившись с предоставленными Вашингтоном доказательствами, приняли решение дождаться результатов расследования, прежде чем принять решение о том, как реагировать на нападение.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».