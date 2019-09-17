Шаргунов попросил Чайку проверить дело Устинова

Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить дело Павла Установа. Накануне актера приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. В поддержку господина Устинова выступили несколько десятков российских деятелей культуры.

«Все это "московское дело" калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей»,— написал господин Шаргунов в Facebook.

Сергей Шаргунов отмечает, что Павел Устинов утверждает, тот не совершал никаких противоправных действий перед тем, как его задержали сотрудники Росгвардии. При этом осужденный подкрепляет свои слова видеозаписями, которые выложены в интернете. «В связи с вышеизложенным, учитывая значительный общественный резонанс, вызванный уголовным делом в отношении П. Г. Устинова, прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П. Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности»,— сказано в обращении Сергея Шаргунова.

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Напомним, 16 сентября Павла Устинова признали виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо росгвардийцу. Осужденный свою вину отрицает. Российские артисты записывают в его поддержку обращения со словами «Я/Мы Павел Устинов». В числе тех, кто поддержал актера,— Константин Райкин, режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, Константин Богомолов, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев и другие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о деле, но на решения судов влиять не может. Он напомнил, что осужденный вправе обжаловать приговор.

О приговоре читайте в материале “Ъ” «Сустав преступления».

Удастся ли актерам добиться освобождения Павла Устинова — в материале “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».