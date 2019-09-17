Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей дизайнера, который обвиняет полицию в переломе ноги

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. дизайнера Константина Коновалова. Его задержали перед началом несанкционированной акции 27 июля в Москве. Как утверждает молодой человек, при задержании ему сломали ногу.

Суд признал господина Коновалова виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), сообщает «МБХ медиа». Сам обвиняемый на заседании не присутствовал и просил его перенести, потому что находится в больнице.

Молодой человек уверяет, что в июльской акции не участвовал, а совершал пробежку. Следственный комитет России (СКР) счел действия сотрудников правоохранительных органов правомерными. Жалобу дизайнера на бездействие СКР суд не удовлетворил.

Напомним, акция проводилась за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных оппозиционных кандидатов. По данным МВД, на акцию пришли более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщало, что были задержаны о 1373 человека.

Как прошла акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».