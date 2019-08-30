Суд отказал в жалобе дизайнеру, который обвиняет полицию в сломанной ноге

Тверской районный суд не удовлетворил поданную дизайнером Константином Коноваловым жалобу на бездействие Следственного комитета России. Ранее СКР не нашел нарушений закона при задержании дизайнера.

Господин Коновалов был задержан перед началом несанкционированной акции 27 июля. Он утверждает, что при задержании ему сломали ногу. При этом сам он не участвовал в акции протеста, а совершал пробежку.

«Признать доводы защиты несостоятельными жалобу оставить без удовлетворения»,— приводит решение судьи Анатолия Белякова издание «Отрытые медиа» в Telegram.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».