Минздрав: имеющихся в России запасов «Фризиума» хватит на несколько лет

Компания Sanofi успеет восстановить в России регистрацию противосудорожного препарата «Фризиум» до того, как кончатся его запасы в стране, заявила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. По ее словам, московский эндокринный завод закупил 10 тыс. упаковок «Фризиума», этого количества хватит на несколько лет.

«Количество, которое будет ввезено, его даже не на один год хватит. То, что сейчас действительно компания (Sanofi.— “Ъ”) готова подать регистрационное досье (на “Фризиум”.— “Ъ”), и учитывая, что препарат более 20 лет (использовался.— “Ъ”), то там есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований»,— пояснила представительница Минздрава в кулуарах форума по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019».

В этом году в России задержали несколько человек в связи с получением из-за границы посылок с лекарством “Фризиум”, из-за того что препарат не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. После того как в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией, полиция не стала возбуждать дела.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,1 млн руб. на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова сказала, что Sanofi в течение месяца подаст документы для ускоренной регистрации «Фризиума».

Об обещании правительства приобрести незарегистрированные психотропные препараты для нуждающихся детей читайте в материале “Ъ”.