Скворцова: производитель «Фризиума» в течение месяца подаст документы на регистрацию

Фармацевтическая компания Sanofi в течение месяца подаст документы для ускоренной регистрации препарата «Фризиум», сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Sanofi готова в течение месяца подать досье на регистрацию, с учетом того, что препарат более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная, очень быстрая регистрация без повторения клинических исследований с использованием документов, которые есть»,— сказала госпожа Скворцова в пятницу на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что Московский эндокринный завод уже приступил к окончательной отработке запуска отечественных форм препаратов для детей. По ее словам, выпуск отечественных форм препаратов и форм для некоторых препаратов для детей будет реализован уже в 2021 году.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Средства, выделенные из Резервного фонда правительства, должны покрыть затраты Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и распределение 11 270 упаковок психотропных препаратов.

Ранее в России несколько матерей больных детей были задержаны при получении посылок с «Фризиумом», который не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Случаи получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

В августе в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что планируют закупить около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов. Для ввоза разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств: препараты будут закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. В детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались “Ъ” на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных минздравов.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «"Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок"».