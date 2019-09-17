МИД Украины назвал препятствием для обмена всех на всех отсутствие информации о пропавших без вести

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко считает, что освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех осложняется отсутствием полной информации о пропавших без вести. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе еще в июле договорилась о скорейшем обмене пленными по формуле «69 на 208», но с тех пор подвижек в проведении обмена не было.

По словам министра, пропавшими считается «около 400–500 украинцев», задержанных за пределами страны. «Чтобы точно знать, живы ли они еще где-то там, в тюрьмах, или они пропали без вести, и к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста»,— объяснил господин Пристайко (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 7 сентября обмен задержанными и осужденными провели Россия и Украина. Каждая из стран обменяла по 35 человек. В Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Киев считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году.

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На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Кремль допустил, что может состояться еще один обмен, но для этого нужно провести «кропотливую работу». 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новые списки заключенных для обмена с Россией.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».