МИД РФ заявил о возможности асимметричного ответа на развертывание средств доставки РСМД

Москва готова «зеркально», а может, и «асимметрично» ответить США и НАТО на развертывание новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что Россия объявила о принятии одностороннего моратория на такие действия.

«Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично»,— заявил господин Рябков в эфире телеканала НТВ (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, США и другие страны НАТО должны также объявить о принятии одностороннего моратория на развертывание вооружения, которое ранее запрещалось Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Напомним, что Москва уже предлагала НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Военный альянс назвал это предложение неперспективным.

Срок действия Договора о РСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о РСМД. Днем позже в рамках учений две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

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