СМИ: Саудовская Аравия запускает резервные месторождения для компенсации потери добычи

Саудовская компания Saudi Aramco запускает резервные морские месторождения, чтобы компенсировать потери добычи нефти из-за атаки на свои объекты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, прогнозы по восстановлению добычи становятся все менее оптимистичными среди чиновников. Компания продолжает вести поставки, однако клиентам начали предлагать и другие сорта сырья.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Первоначально планировалось восстановить работу нефтяных объектов в течение нескольких дней, однако на это может потребоваться больше времени. Компания должна представить новые данные в течение сегодняшнего дня, 16 сентября.

14 сентября стало известно о том, что на два саудовских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они при этом не исключили, что нападения могут продолжаться, если саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена. Тегеран это заявление отвергает.

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После инцидента Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50%, что составляет примерно 5% от мирового предложения. Рост цен на нефть после атаки на нефтяные объекты стал максимальным с февраля 2016 года. Стоимость фьючерсов нефть марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% (до $69,91 за баррель), нефти марки WTI — на 7,77% (до $59 за баррель).

О нападении на нефтяные объекты — в материале “Ъ” «Тактика выжженной нефти».